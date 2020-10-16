В США число случаев заражения COVID-19 превысило 8 млн

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в США достигло в пятницу 8 008 402. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

Всего в стране от последствий заболевания умерли 218 097 человек, выздоровели 3,177 млн. В штате Калифорния выявлено наибольшее число случаев заражения - 868 755. Далее идут Техас (837 691 ), Флорида (748 437), Нью-Йорк (479 400).

В мире число инфицированных на данный момент составляет 39,015 млн, умерли 1,099 млн человек, выздоровели 26,932 млн.-0-