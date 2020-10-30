В США число случаев заражения COVID-19 превысило 9 млн

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в США в пятницу достигло 9 007 298. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.
Всего в стране от последствий заболевания умерли 229 293 человека, выздоровели 3 554 336. В штате Калифорния выявлено наибольшее число случаев заражения - 925 509. Далее идут Техас (919 661), Флорида (799 738), Нью-Йорк (503 176).
В мире число инфицированных на данный момент составляет около 45 млн человек, умерли более 1,18 млн.-0-