В США число случаев заражения коронавирусом превысило 20 млн

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США зафиксировано 20 007 149 случаев заражения коронавирусом, число смертей достигло 346 043. Об этом сообщает 1 января ТАСС со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Больше всего инфицированных в штатах Калифорния (2,30 млн), Техас (1,77 млн), Флорида (1,32 млн), Нью-Йорк (979 тыс.) и Иллинойс (963 тыс). США занимают первое место в мире по числу зафиксированных случаев заражения и летальных исходов.

В трех американских штатах - Калифорнии, Колорадо и Флориде - выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Он, предположительно, может быть на 70% более заразен.-0-