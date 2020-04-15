В США число умерших из-за коронавируса превысило 25,5 тыс.

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов на территории США из-за вызываемых новым коронавирусом осложнений превысило 25,5 тыс. Такую информацию привел Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

По информации университета, число умерших в Соединенных Штатах достигло 25 575. Количество случаев заражения коронавирусом в стране превысило 602 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,9 млн человек, зафиксировано свыше 120 тыс. летальных исходов.-0-