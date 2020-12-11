В США число умерших от COVID-19 превысило боевые потери страны во Второй мировой войне

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате осложнений от COVID-19 в Соединенных Штатах умерли 292 098 человек. Число погибших превысило боевые потери страны во время Второй мировой войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телекомпанию NBC.

По сведениям Министерства по делам ветеранов США, во Второй мировой войне страна потеряла 291 557 военнослужащих. Не в бою погибли еще 113 842 американца.

Как ранее информировала газета The New York Times, в среду в стране умерли 3 011 пациентов с COVID-19. Большое количество летальных исходов ранее подтверждали 3 декабря - 2 879 смертей, а также 15 апреля, когда в течение 24 часов жертвами коронавируса стали 2 752 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15,58 млн случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 292 091 летальный исход - по обоим показателям страна занимает первое место в мире.-0-