В США число заявок на пособие по безработице за две недели выросло до 10 млн

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число американцев, обратившихся за пособиями по безработице, за последние две недели выросло до 10 млн. Как сообщает Bloomberg, это свидетельствует о разрушительном воздействии мер, введенных в связи с коронавирусом, на экономику США.

Согласно данным Министерства труда США, опубликованным сегодня, на прошлой неделе было подано 6,65 млн заявок на пособие по безработице. Неделей ранее было подано 3,31 млн заявок. Люди теряют работу, поскольку из-за коронавируса многие магазины и рестораны были вынуждены закрыться по всей стране.

Эксперты прогнозируют, что уровень безработицы будет расти и через несколько недель достигнет 15%. При этом значительный ущерб будет нанесен не только гостиничному и ресторанному бизнесу, как это предполагалось ранее, но и строительной сфере, фабрикам, розничной торговле.

Ожидается, что пятничный отчет о занятости покажет первое снижение заработной платы с 2010 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение карантинных мер нанесет еще больший ущерб людям, чем пандемия. Поэтому сейчас необходимо, чтобы страна вернулась к работе. "Если экономика войдет в масштабную рецессию и даже депрессию, то мы потеряем еще больше людей", - заявил американский лидер.-0-