В США число заразившихся коронавирусом превысило 150 тыс.

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в США превысило 150 тыс. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты в режиме реального времени, исходя из данных официальных источников.

По информации университета, в США зарегистрирован 156 931 случай заражения коронавирусом. От вызванных COVID-19 болезней скончались 2 880 человек, выздоровели - 5 579. Согласно этим данным, США занимают первое место по количеству заболевших.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.-0-