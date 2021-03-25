В США число заразившихся коронавирусом превысило 30 млн

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новым коронавирусом в США превысило 30 млн. Соответствующие данные приводятся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

Так, согласно его информации, к вечеру в среду в Соединенных Штатах насчитывалось 30 001 245 заразившихся. Умерли за время пандемии в общей сложности 545 053 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса.-0-