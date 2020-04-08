В США число заразившихся коронавирусом превысило 400 тыс.

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в США превысило 400 тыс. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

В США зафиксировано более 401,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 12936 человек, поправились 22539. Накануне число умерших в США вследствие инфицирования коронавирусом или осложнений от него достигло самого высокого суточного показателя - 1736 человек.-0-