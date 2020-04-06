В США число жертв коронавируса превысило 10 тыс.

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории США количество смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, превысило 10 тыс. Соответствующие данные приводит ТАСС, ссылаясь на университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей и сегодня актуализировал информацию по стране, сообщает БЕЛТА.

В США коронавирус диагностирован у 347003 человек, умерли 10335, выздоровели 18953. Соединенные Штаты опережают другие страны по числу случаев заболевания.

В мире, по последним данным, коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.-0-