В США два вагона с пассажирами отцепились от поезда

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США от поезда компании Amtrak на ходу отцепились два вагона с пассажирами, в которых было 287 человек, сообщает портал USA.one.

Поезд направлялся из канадского Монреаля в Нью-Йорк, вагоны отцепились в районе города Олбани. После произошедшего один из пассажиров сорвал стоп-кран и включил аварийный тормоз. Пассажиров пересадили на другой поезд.

Пострадавших нет.-0-