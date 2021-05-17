В США грузовой поезд сошел с рельсов из-за обрушения моста

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США недалеко от города Сибли (штат Айова) из-за обрушения моста с рельсов сошел грузовой поезд, который перевозил легковоспламеняющиеся вещества, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал KTIV.

По данным телеканала, вскоре после аварии начался пожар. К месту происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, специалисты по работе с опасными химическими веществами. В радиусе 8 км объявлена эвакуация. Сообщается, что железнодорожный состав перевозил удобрения и нитрат аммония, который помимо сельскохозяйственного предназначения используется для изготовления взрывчатых веществ.

Сведений о возможных пострадавших пока нет.-0-

Фото Jim Monier

Фото John & Brenna French