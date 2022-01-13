В США инфляция достигла рекордного значения почти за 40 лет

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 40 лет, свидетельствуют данные Министерства труда США, сообщает РБК.

По итогам декабря 2021 года годовая инфляция в США увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В последний раз на таком уровне показатель был зафиксирован в 1982 году. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%.

Эксперты ожидали, что годовой показатель инфляции составит 7,1%, в месячном выражении - 0,4%.

В ноябре 2021 года показатель достиг 6,8%, максимального уровня за 39 лет.

Как отмечает газета "Известия", 2 декабря, эксперты предупредили, что в 2023 году уровень инфляции в США достигнет 15%. Также в стране прогнозируется конституционный кризис на фоне промежуточных выборов в конгресс.-0-