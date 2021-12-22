В США из фондов помощи бизнесу и населению в пандемию украли $100 млрд

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около $100 млрд было украдено из средств, выделенных американским правительством для поддержки населения и бизнеса в период пандемии. Об этом сообщил координатор Секретной службы США Рой Дотсон, сообщает агентство Associated Press.

Объем похищенных средств составляет примерно 3% от $3,4 трлн, выделенных на помощь жителям и предприятиям страны. В Министерстве труда США сообщили, что значительная часть из $87 млрд, которые якобы были выплачены как пособие по безработице, были украдены преступниками.

В настоящее время Секретная служба США заморозила средства из правительственного пакета помощи в рамках проверок на предмет мошенничества в сфере безработицы и выдачи кредитов. Ведется порядка 900 расследований во всех штатах, арестованы около 100 человек.-0-