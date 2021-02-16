В США из-за непогоды отменили почти 2,8 тыс. рейсов

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 2,8 тыс. рейсов были отменены в США во вторник из-за ухудшения погодных условий и резкого похолодания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал FlightAware.

По информации портала, отслеживающего передвижения воздушных судов, в аэропортах США были отменены 2 788 рейсов. В основном изменения в расписании коснулись аэропортов в Далласе и Хьюстоне (Техас), Атланте (Джорджия), Денвере (Колорадо), Чикаго (Иллинойс), Майами (Флорида).

Отмечается, что количество отмененных рейсов может возрасти. В понедельник в США были отменены свыше 3,8 тыс. рейсов.

Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о снежных бурях и обледенении на обширной территории от Среднего Запада до восточного побережья страны. Предупреждение касается около 200 млн человек.-0-