27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США из-за непогоды задержаны почти 2 тыс. рейсов, 111 отменены, сообщает телеканал CNN.

Сильные снегопады и ветер создают проблемы для миллионов американцев, путешествующих в День благодарения, который отмечается 28 ноября. Наибольшее количество задержек и отмен самолетов приходится на международные аэропорты О'Хара в Чикаго и Миннеаполис - Сент-Пол.

Сложная ситуация и на дорогах. Только в Миннесоте погодные условия стали причиной 180 аварий.

Кроме того, из-за непогоды без электричества остались более 200 тыс. потребителей. Перебои с подачей электроэнергии отмечаются в Калифорнии, Индиане, Мичигане, Висконсине, Кентукки.-0-