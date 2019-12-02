В США из-за снежного шторма отменены 800 авиарейсов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снежный шторм обрушился на восточное побережье США, отменены 800 авиарейсов, еще более 6,5 тыс. задерживаются, сообщает CNN.

Непогода уже привела к нескольким инцидентам. В штате Южная Дакота из-за метели упал легкомоторный самолет, в результате чего погибли девять человек, трое ранены. В штате Нью-Йорк в аэропорту Буффало Ниагара самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, информация о пострадавших не поступала.

Как сообщает Associated Press, в Нью-Йорке из-за снегопадов сегодня закрыты школы. По данным полиции, в мегаполисе из-за обледенения дорог 1 декабря произошло более 550 аварий. Многочисленные ДТП зафиксированы также в соседней Пенсильвании.-0-