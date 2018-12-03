В США изменили сроки церемонии оглашения номинантов премии Grammy

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская Национальная академия искусства и техники грамзаписи перенесла церемонию оглашения номинантов на музыкальную премию Grammy по причине траура в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша. Об этом говорится в сообщении Академии 3 декабря в ее Twitter-аккаунте.

Планировалось, что номинанты станут известны 5 декабря, но теперь мероприятие перенесено на 7 декабря. Как говорится в сообщении, 5 декабря будет проходить церемония прощания с экс-президентом, который умер 30 ноября. Мемориальная служба пройдет в Кафедральном соборе в Вашингтоне. В стране 5 декабря объявлен общенациональный траур.

Ключевые претенденты будут объявлены в эфире утреннего шоу на телеканале CBS.

61-я церемония вручения музыкальной премии Grammy состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Мероприятие пройдет в спортивно- развлекательном комплексе Staples Center.-0