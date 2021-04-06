В США каждая шестая семья с детьми столкнулась с нехваткой еды

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США около 22 млн американцев столкнулись с проблемами нехватки еды и средств для покупки продуктов, сообщает Business Insider.

В январе президент США Джо Байден подписал распоряжение о помощи семьям в получении продуктов питания. Ежемесячно власти страны выделяют более $1 млрд в виде продуктовых талонов. Также были увеличены пособия беременным женщинам и семьям с детьми. Администрация санкционировала крупнейшую в истории программу летнего кормления детей.

"Мы не видели расширения продовольственной помощи такого масштаба с момента основания современной программы талонов на питание в 1977 году. Это фундаментальные перемены", - цитирует New York Times экономиста из Университета Кентукки Джеймcа Зилиака.

На прошлой неделе с проблемой нехватки продуктов столкнулись около 22 млн американцев - 11% взрослых жителей США. Таким образом, каждая шестая семья с детьми нуждается в еде.

Пандемия серьезно повлияла на финансовое положение миллионов семей в США, что привело к нехватке продуктов, и им пришлось рассчитывать лишь на помощь продовольственных банков.-0-