В США клиент кафе выстрелил в повара

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель американского города Аврора в штате Колорадо выстрелил в повара ресторана - его разозлила просьба работника заведения надеть медицинскую маску. Повара госпитализировали, а клиента арестовали, пишет KDVR.

Инцидент произошел в кафе сети Waffle House.

27-летний Келвин Уотсон пришел в кафе ночью. Официантка попросила его надеть маску. У Уотсона маски с собой не было. Он ушел и вернулся с ней и с пистолетом в руках.

Мужчина начал угрожать персоналу. Получив свой заказ, посетитель ушел, но пришел в кафе следующей ночью. В этот раз он набросился на повара и начал его избивать, а потом выстрелил ему в живот.

Пострадавшего госпитализировали.

Уотсон был арестован. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.-0-