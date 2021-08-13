В США количество белого населения впервые с 1790 года составило менее 60%

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США белое население сократилось и в процентном соотношении по расовым и этническим показателям снизилось до 60% с 1790 года, а процент латиноамериканцев, напротив, вырос на 23%. Такие данные опубликовало Бюро переписи США, сообщает The Washington Post.В докладе отмечается, что число людей, идентифицирующих себя как белые неиспаноязычные и непринадлежащие к какой-либо другой расе, снизилось на 5,1 млн человек, то есть доля белого населения снизилась с 63,7% в 2010 году до 57,8% в 2020 году.Как считает Николас Джонс, директор и старший советник по расовым и этническим исследованиям и информационно-просветительской работе в отделе Бюро переписи населения, такие цифры указывают, что страна стала многонациональнее и намного разнообразнее в расовом и этническом отношении, чем то, что показывала перепись раньше.Согласно переписи населения, проведенной в апреле 2020 года, за последнее десятилетие страна выросла всего на 7,4%, что медленнее, чем за любое десятилетие, кроме периода с 1930 по 1940 годы, то есть во время Великой депрессии, когда население увеличилось только на 7,3%. Самый большой и стабильный прирост был у латиноамериканцев, которые за последние три десятилетия удвоили свою долю населения до 62,1 млн человек, что обеспечило половину роста страны с 2010 года.Демограф из Брукингского института Уильям Фрей добавил, что, по прогнозам, диверсификация населения США продолжится, и примерно к 2045 году доля белых в стране упадет ниже 50%. Ожидается, что с 2015 по 2060 год численность испаноязычного и азиатского населения увеличится примерно вдвое, а многорасовое население может утроиться из-за иммиграции и рождаемости.-0-