В США лев вылез из вольера и убил стажера

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает газета USA Today.

Инцидент произошел в парке дикой природы в округе Касуэлл. Животное напало на работников учреждения, убиравших территорию. Стажер, 22-летняя Александра Блэк, скончалась на месте.

Правоохранители использовали успокоительное, однако не смогли справиться с ним. Льва пришлось застрелить, чтобы достать тело девушки.

Работа парка приостановлена.-0-