В США лев вылез из вольера и убил стажера

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает газета USA Today.
Инцидент произошел в парке дикой природы в округе Касуэлл. Животное напало на работников учреждения, убиравших территорию. Стажер, 22-летняя Александра Блэк, скончалась на месте.
Правоохранители использовали успокоительное, однако не смогли справиться с ним. Льва пришлось застрелить, чтобы достать тело девушки.
Работа парка приостановлена.-0-
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