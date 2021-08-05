В США могут ввести ограничения на въезд для иностранцев, не прошедших вакцинацию от коронавируса

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США не исключают возможность введения требования о том, чтобы въезжающие в страну иностранцы были вакцинированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса.

"Администрация, конечно, понимает важность международных поездок. Учитывая нынешнюю ситуацию, США сохранят существующие ограничения на поездки на данном этапе", - сказал Зинтс. Однако, по словам чиновника, рабочие группы в администрации разрабатывают планы того, как "безопасным образом" отменить ограничения на поездки. Окончательное решение по вопросу пока не принято.

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски, также присутствовавшая на брифинге, отметила, что суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю увеличился в стране в среднем на 43%, количество госпитализаций - на 41%, число летальных исходов - более чем на 39%. По прогнозам ЦКПЗ, к концу августа общее число жителей США, умерших от последствий коронавируса, достигнет 624 000 - 642 000.-0-