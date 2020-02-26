В США молодой человек пытался взорвать автомобиль на парковке у Пентагона

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Пентагона задержала 19-летнего жителя штата Арканзас Мэтью Ричардсона, который пытался взорвать машину на парковке у здания штаб-квартиры Министерства обороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.
Согласно переданным в суд документам, находящийся на парковке офицер полиции заметил, как молодой человек пытался зажечь кусок ткани, вставленный в бензобак автомобиля.
Когда полицейский попытался задержать парня, тот перепрыгнул через забор и сбежал. Через час Ричардсона все же нашли и арестовали. Ему грозит от пяти до 20 лет тюрьмы.-0-