В США мусоровоз упал с эстакады, 12 человек пострадали

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать человек пострадали в результате падения мусоровоза с эстакады на выезд из туннеля Линкольна, проложенного под рекой Гудзон из штата Нью-Джерси в Нью-Йорк, сообщает телеканал CBS .

По информации очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, столкнулся с несколькими автомобилями, после чего мусоровоз упал на дорогу перед въездом в туннель. Есть предположение, что автомобиль двигался с явным превышением скорости. Другие подробности инцидента не сообщаются.

В результате ДТП на несколько часов был перекрыт въезд в туннель, временно не работал автобусный терминал, расположенный неподалеку. Полиция приступила к расследованию инцидента.-0-