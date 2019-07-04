В США мусоровоз упал с эстакады, 12 человек пострадали

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать человек пострадали в результате падения мусоровоза с эстакады на выезд из туннеля Линкольна, проложенного под рекой Гудзон из штата Нью-Джерси в Нью-Йорк, сообщает телеканал
По информации очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, столкнулся с несколькими автомобилями, после чего мусоровоз упал на дорогу перед въездом в туннель. Есть предположение, что автомобиль двигался с явным превышением скорости. Другие подробности инцидента не сообщаются.
В результате ДТП на несколько часов был перекрыт въезд в туннель, временно не работал автобусный терминал, расположенный неподалеку. Полиция приступила к расследованию инцидента.-0-
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