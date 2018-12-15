В США на борту самолета обнаружили контейнер с человеческим сердцем

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет американской авиакомпании Southwest Airlines совершал перелет из Сиэтла в Даллас. Лайнер пришлось развернуть - на борту было обнаружено человеческое сердце, информирует Seattle Times.

Капитан воздушного судна сообщил пассажирам о контейнере с сердцем. Его должны были доставить из Сакраменто в Сиэтл предыдущим рейсом, но по какой-то причине не выгрузили из самолета. Было принято решение развернуть самолет - опасались, что орган нужен для срочной пересадки, и от своевременной доставки может зависеть жизнь человека.

Выяснилось, что сердце должны были передать в банк тканей недалеко от Сиэтла для извлечения клапанов для будущих операций. В таких случаях орган хранится дольше, чем при срочной пересадке пациенту.

За 12 часов орган удалось доставить в пункт назначения до истечения срока его обработки. Причина и виновник происшествия пока неизвестны.-0-