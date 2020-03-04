В США на праймериз в "супервторник" Байден победил уже в восьми штатах

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден на первичных выборах в "супервторник" одержал победу уже в восьми штатах - Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси. Его главный соперник - сенатор Берни Сандерс - победил в штатах Вермонт, Колорадо и Юта. Такие оценки представило агентство Associated Press.

Как информирует ТАСС, в США в "супервторник" отбирают делегатов в 14 штатах и одной заморской территории - Американском Самоа. На кону суммарно более 1,3 тыс. голосов делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.

Исход голосования пока не решен в штатах Мэн, Техас и Калифорния. Последние два являются ключевыми из 14. От Техаса на съезд демократов поедут 228 делегатов, от Калифорнии - 415. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, согласно прогнозам, победил по итогам собраний партийных активистов в Американском Самоа.

Как отмечает газета The New York Times, с учетом предварительных итогов "супервторника" Байден стал лидером по числу поддерживающих его делегатов. Он получил суммарно уже 160 голосов. Сандерса поддерживают 116 делегатов. Далее идут сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (12), Блумберг (7) и член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (1).

До начала голосования "супервторника" Сандерс лидировал по числу поддерживающих его делегатов. У него было 60 голосов, у Байдена - 53.

Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки в штате Висконсин претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.-0-