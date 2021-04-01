В США на заводе Johnson & Johnson испортили 15 млн доз вакцины от коронавируса

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе несколько недель назад допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавируса нового типа, что привело к потере 15 млн доз препарата. Об этом сообщила газета The New York Times, передает ТАСС.

Корпорация Johnson & Johnson подтвердила факт инцидента, заверив, что бракованная партия вакцины не дошла до финального этапа производства. "В процессе контроля качества была обнаружена одна партия препарата, которая не удовлетворяла стандартам. Она не была передана на разлив в ампулы и на финальные стадии нашего процесса производства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

По сведениям The New York Times, причиной ошибки стал человеческий фактор. В связи с произошедшим Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США проводит проверку завода. Отмечается, что все партии вакцины компании, которые поступили в медицинские учреждения США, безопасны. Их произвели на мощностях Johnson & Johnson в Нидерландах, но последующие выпущенные препараты планировалось направлять с завода в Балтиморе, что приведет к задержке поставок из-за простоя вследствие проверки FDA.

Как подчеркивает издание, американские власти возлагают большие надежды на однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson в вопросе ускорения программы вакцинации в стране.

Обращение о регистрации вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах компании Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson, FDA одобрило 28 февраля. Как и проходящий регистрацию в России препарат "Спутник Лайт", вакцина Johnson & Johnson требует только одной прививки вместо двух. По данным корпорации, во время третьей фазы испытаний вакцина Johnson & Johnson продемонстрировала эффективность до 85%.-0-