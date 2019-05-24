В США начали строить атомную подлодку нового поколения

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США начали строительство первой стратегической атомной подводной лодки класса Columbia. Об этом сообщает
Работы начались в городе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния на верфи компании Huntington Ingalls Industries - производителя американских атомных авианосцев и субмарин.
При помощи плазменных установок работники верфи начали нарезку стальных листов для корпуса подлодки. Атомные субмарины с баллистическими ракетами класса Columbia придут на смену подводным ракетоносцам класса Ohio.
Контракт на разработку подлодок Columbia на $5 млрд был подписан 21 сентября 2017 года. Пентагон рассчитывает приобрести 12 новых подлодок, у которых будет по 16 шахт для межконтинентальных баллистических ракет.
В течение ближайших 30 лет Минобороны США собирается заменить все подлодки класса Ohio, несущие по 24 МБР Trident-2 с ядерными боеголовками.-0-
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