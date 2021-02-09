В США начинается процесс импичмента Дональда Трампа

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс импичмента Дональда Трампа начнется сегодня в США. В американской истории еще не случалось, чтобы подобная процедура затевалась в отношении президента дважды или касалась президента, уже сложившего полномочия, сообщает Euronews .

Около года назад, во время первого процесса по импичменту, Дональд Трамп обвинялся в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса, но был оправдан по обеим статьям. В этот раз ему ставят в вину подстрекательство к насилию, которое вылилось в захват Капитолия 6 января и привело к гибели пяти человек.

100 сенаторам предстоит вынести решение по этому вопросу. Демократам потребуется содействие минимум 17 республиканцев, большинство из которых уже дало понять, что не поддержит обвинение.

Большого числа свидетелей не ожидается, поскольку большинство сенаторов сами присутствовали в здании во время штурма. Ожидается, что обвинение будет во многом строиться на продолжительном отказе Дональда Трампа признать поражение на выборах и его заявлениях о том, что победа была у него украдена.

Демократы рассчитывают, что вынесение импичмента Дональду Трампу помешает ему вновь баллотироваться в президенты, а также лишит его президентской пенсии. Между тем, если обвинения вновь будут отклонены, эта победа может стать для Дональда Трампа хорошим подспорьем, если он опять выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах.-0-