В США намерены ужесточить законы о борьбе с преступлениями на почве нетерпимости

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские власти намерены ужесточить национальное законодательство, направленное на борьбу с преступлениями на почве нетерпимости, и ввести смертную казнь за тяжкие деяния такого рода. Об этом заявил сегодня президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Выступая с обращением к согражданам в связи со случаями массового расстрела людей в Техасе и Огайо, Дональд Трамп подчеркнул, что высшая мера наказания в случае совершения преступлений на почве нетерпимости, а также массовых убийств должна будет применяться в кратчайшие сроки.

Также американский лидер сказал, что власти США намерены привлечь владельцев социальных сетей к созданию инструментов раннего выявления экстремистски настроенных лиц, которые собираются устроить массовые расстрелы людей или другие подобные вылазки. "Мы должны пролить свет на темные участки интернета и останавливать массовые убийства прежде, чем они будут совершены", - отметил Дональд Трамп.

Президент США объявил, что массовый расстрел людей в Огайо и Техасе - это атака на всю страну и преступление против всего человечества.

3 августа при стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек. Как утверждают власти, это было преступление на почве расовой ненависти. В ночь на 4 августа стрелок в центре города Дейтон (штат Огайо) убил девять человек. В результате обоих инцидентов десятки человек были ранены. Еще семь человек получили ранения ночью 4 августа при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).-0-

Двадцать человек убиты и десятки ранены при стрельбе в Техасе Губернатор штата Грег Эбботт назвал произошедшее "одним из самых смертоносных дней в истории Техаса".

В Огайо при стрельбе в баре погибли девять человек Инцидент произошел в одном из баров. Нападавшего застрелили сотрудники сил безопасности. Его личность пока не установлена. Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, об их состоянии пока не сообщается.