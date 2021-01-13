В США назвали лекарства, противопоказанные при COVID-19

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский врач и специалист в области инфекционных заболеваний считает неуместным использование противодиарейных и противоотечных препаратов для устранения симптомов COVID-19. С такой оценкой в статье для журнала Good Housekeeping выступил директор отделения по контролю и профилактике инфекционных заболеваний в детской больнице Цинциннати (штат Огайо), доктор медицинских наук Джошуа Шаффцин, сообщает ТАСС.

Эксперт подчеркнул: рвота и диарея при COVID-19 свидетельствуют, что желудочно-кишечный тракт выводит бактерии, "и лучше не пытаться мешать ему". "Замедление работы кишечника может обернуться неполным выводом инфекции и устранением воспаления", - пояснил Джошуа Шаффцин.

По его словам, содержащийся в противодиарейных препаратах лоперамид нарушает естественный вывод инфекции из организма. При этом чтобы почувствовать себя лучше, большинству пациентов достаточно лишь "пить больше воды и дать организму время на то, чтобы самому побороть инфекцию".

Джошуа Шаффцин добавил: в стремлении избавиться от симптомов COVID-19 стоит также воздержаться от использования противоотечных препаратов. Не следует прибегать к помощи ингаляторов людям, не страдающим астмой. По словам врача, содержащийся в этих препаратах фенилэфрин может лишь навредить здоровью, в особенности тех, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Джошуа Шаффцин отметил, что при необходимости применения упомянутых веществ следует сперва проконсультироваться со специалистом.-0-