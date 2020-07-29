В США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные газеты Financial Times.

Такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения. При этом другие компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, планируют продавать свои препараты дешевле. Так, американская Pfizer и германская BioNTech, которые на прошлой неделе договорились с правительством США о поставках 100 млн доз, оценили свои вакцины в $19,5 за дозу, а британско-шведская AstraZeneca- в $3-4, сообщает FT.

Отмечается, что запрашиваемая компанией Moderna цена вызывает существенные трудности в переговорах, учитывая тот факт, что другие производители пообещали значительно более низкие цены. В связи с этим она вероятно, не будет окончательной.

Ранее Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа. В ней примут участие около 30 тыс. добровольцев. Это одно из крупнейших в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от коронавируса.-0-