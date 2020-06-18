В США не планируют вновь вводить локдаун из-за коронавируса

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на рост случаев заражения COVID-19 в США, президент страны Дональд Трамп не намерен вновь вводить локдаун. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

"Мы не будем снова закрывать страну, нам не придется это делать", - подчеркнул Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Ранее о невозможности повторно ввести локдаун заявил министр финансов США Стивен Мнучин. "Мы не можем вновь закрыть экономику. Я считаю, что мы поняли, что закрытие экономики наносит еще больший урон, не только экономический, но и в других областях", - подчеркнул он. Распоряжение о закрытии предприятий с целью замедления распространения COVID-19 имело крайне негативные последствия для экономики США. Эти меры привели к десяткам миллионов сокращений, уровень безработицы в мае достиг 13,3%.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по абсолютному числу зарегистрированных случаев заражения COVID-19, а также по числу летальных исходов от последствий инфекции. С начала пандемии в этой стране выявлено около 2,17 млн случаев заражения, скончались почти 118 тыс. человек.

При этом, по словам вице-президента США Майка Пенса, в стране стабилизировалось число выявляемых случаев COVID-19. Он рассказал, что в последние две недели в США фиксируется в среднем 20 тыс. новых случаев заражения в день, в то время как в апреле данный показатель составлял 30 тыс. случаев. Также он подчеркнул, что число госпитализаций в последние недели также снижается.

Общее число зараженных в мире, по последним данным Reuters, превысило 8,35 млн. С момента вспышки скончались 447 тыс. человек. На втором месте в мире по числу зараженных находится Бразилия (955 тыс.), на третьем - Россия (553 тыс.).-0-