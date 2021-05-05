В США небольшой самолет упал на жилой дом - 2 человека погибли

Скриншот из видео WDAM
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погибли не менее двух человек в результате падения небольшого самолета на жилой дом в американском городе Хаттисберг (штат Миссисипи) в ночью на 5 мая, сообщает телеканал WDAM.
Сотрудник отдела общественной информации департамента полиции Хаттисберга Райан Мур рассказал, что информацию об авиакатастрофе получили около 23.20.
Помощник начальника пожарной охраны Хаттисберга Дэнни Уэйд подтвердил, что были констатированы два случая смерти.
Полиция обратилась в Федеральное управление гражданской авиации для расследования авиакатастрофы.-0-