В США неизвестные угрожали устроить теракт в день утверждения победы Байдена

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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США неизвестные угрожали направить самолет в Капитолий в день утверждения Джо Байдена новоизбранным президентом, сообщает CBS News. "В среду мы направляем самолет в Капитолий. Сулеймани будет отомщен" - такую аудиозапись в понедельник услышали несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке. Касем Сулеймани - иранский генерал, убитый год назад ударом американского беспилотника по приказу президента Трампа. В понедельник была годовщина его смерти. Иранские официальные лица давно угрожали отомстить за него. В среду Конгресс должен провести голосование по утверждению победы Джо Байдена на президентских выборах. Неясно, кто послал угрозу. Пентагон и другие агентства были проинформированы об оцифрованной записи голоса. Во вторник авиадиспетчерам была отправлена информация о том, что им следует немедленно сообщать о любой угрозе или отклонении самолета от траектории полета. Правительство не считает, что предупреждение об атаке заслуживает доверия, но расследует как нарушение частот авиации.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!