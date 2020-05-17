В США неизвестный устроил стрельбу в мотеле

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным в мотеле Super 8 в городе Рокфорд (штат Иллинойс). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Информация об инциденте полицейским поступила около полуночи по местному времени (8.00 17 мая по белорусскому). По прибытии правоохранителей стрелок забаррикадировался в мотеле, началась перестрелка.

На место происшествия также прибыл спецназ. Информация о причинах случившегося и другие детали пока не приводятся.-0-