В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила сегодня о начале процедуры банкротства, сообщает ТАСС.

В заявлении, опубликованном на сайте Whiting Petroleum, отмечается, что компания намерена начать процесс финансовой реструктуризации. "На балансе компании имеется более $585 млн, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников", - отмечается в документе. В нем сообщается, что задолженность Whiting Petroleum составляет около $2,2 млрд.

Акции компании после объявления о банкротстве подешевели примерно на 45%, до $0,39 за акцию.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, это первая крупная американская компания в данной сфере, которая приняла такие меры в свете падения цен на энергоносители.-0-