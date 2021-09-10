В США обязали госслужащих и работников компаний вакцинироваться от COVID-19

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден ввел новые меры по борьбе с распространением коронавируса в части вакцинации, сообщает телеканал CNN.
Все сотрудники федеральных ведомств, работники крупных компаний, медицинский персонал обязаны пройти полный курс вакцинации от COVID-19.
Министерству труда поручено потребовать от всех предприятий, в штате которых 100 или более сотрудников, обеспечить всех своих работников возможностью сделать прививку от COVID-19 или предоставить возможность прохождения еженедельного тестирования. В случае неисполнения распоряжения компании могут оштрафовать на тысячи долларов.
Также распоряжение коснулось всех государственных служащих, они обязаны пройти вакцинацию без возможности регулярного прохождения тестирования.
Новые требования коснутся около 100 млн американцев - это почти две трети американской рабочей силы.
По данным Университета Хопкинса, в США с начала пандемии зарегистрирован 40 602 891 случай заражения COVID-19, умерли 654 598 человек.-0-