В США объявлены лауреаты премии "Грэмми"

Певица H.E.R (слева) получает статуэтку за лучшую песню года. Тиара Томас (справа) - одна из авторов победившей композиции. Фото Getty Images

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США состоялась 63-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США. Из-за пандемии она проходила без зрителей в гибридном формате. Артисты выступали на пяти сценах, расположенных рядом друг с другом, сообщает BBC.

В номинации "Лучшая песня года" победила композиция I Can't Breathe певицы H.E.R, посвященная памяти убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Альбом Folklore Тейлор Свифт победил в номинации "Лучший альбом года".

Билли Айлиш получила несколько статуэток "Грэмми", в том числе одну из главных в категории "Лучшая запись" за песню Everything I Wanted, а также за заглавную песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде.

В номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" вместе с Билли Айлиш победу одержал ее брат Финнеас О'Коннелл.

Песня Everything I Wanted победила в категории "Лучшая запись года".

В категории "Лучший новый музыкант" первенствовала американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion.

Американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде получили награду за совместно записанную песню Rain on me в категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой".

Бейонсе получила "Грэмми" в категории "Лучшее R&B исполнение" за песню Black Parade.

Премию "Грэмми" за лучший вокальный поп-альбом вручили Дуа Липе (альбом Future Nostalgia).-0-