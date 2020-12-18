В США одобрили использование вакцины Moderna от COVID-19

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина против COVID-19 американской компании Moderna одобрена в США, ее поставки начнутся в ближайшее время. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

"Вакцина Moderna одобрена, - написал Дональд Трамп. - Распределение начнется немедленно".

На этой неделе в США началась массовая вакцинация препаратом компаний BioNTech и Pfizer.

США являются самой пострадавшей от пандемии COVID-19 страной в мире. Число зараженных коронавирусом с начала пандемии там превысило 17 млн, более 300 тыс. человек скончались.-0-