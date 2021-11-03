В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали прививать детей от 5 до 11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Axios.

Члены специальной комиссии ЦКПЗ единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать детям в США в возрасте от 5 до 11 лет вакцинироваться двумя дозами вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech. Отмечается, что доза вакцины для детей этой возрастной группы будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека и будет вводиться с интервалом в три недели.

Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США также одобрило применение вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для детей 5-11 лет.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 45,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 745,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на дельта-штамм.-0-