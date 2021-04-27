В США ослабят введенные из-за пандемии ограничения на въезд студентов из некоторых стран

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США ослабят введенные из-за пандемии ограничения на въезд студентов из некоторых стран, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Власти США ослабят введенные из-за пандемии ограничения на въезд в страну иностранцев из ряда стран. Как сообщила пресс-служба Госдепа, Вашингтон решил сделать исключение для студентов, в том числе из Китая.

"Студенты, желающие приступить к обучению этой осенью, некоторые представители академических кругов, журналисты, лица, оказывающие поддержку критически важной инфраструктуре в странах, в отношении которых действуют ограничения, могут теперь расцениваться как лица, подлежащие исключению из-под запрета", - говорится в сообщении.

Как поясняет агентство Reuters, в связи с пандемией власти США ранее запретили въезд в страну иностранцам, побывавшим в течение двух недель до прибытия в США в КНР, Бразилии, ЮАР, Иране и большинстве европейских стран. Ранее Вашингтон сделал исключение для учащихся из стран Европы, теперь же запрет на въезд будет отменен для студентов и других упомянутых категорий граждан из остальных стран, в отношении которых действуют ограничения. Таким образом, они смогут въехать в США к началу осеннего семестра.

Как отмечает Reuters, большая часть проходящих обучение в США иностранных студентов являются гражданами КНР. В прошлом учебному году их доля от общего числа составила около 35%.-0-