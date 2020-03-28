В США от коронавируса умер подросток, которому отказали в медпомощи из-за отсутствия страховки

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 17-летний парень из Ланкастера, штат Калифорния, умер от коронавируса, после того, как ему отказали в неотложной медицинской помощи из-за отсутствия страховки медицинской. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на слова мэра Ланкастера Р. Рекса Парриса.

По его словам, подросток обратился в медицинскую клинику за помощью 18 марта, но, поскольку у молодого человека не было страховки, его направили в другую медицинскую организацию.

По дороге у парняостановилось сердце. В больнице врачи боролись за его жизнь 6 часов, однако не смогли спасти пациента.

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес первоначально связывал смерть подростка с COVID-19, но в последующем заявлении организации говорится, что данное дело требует дополнительной оценки.-0-