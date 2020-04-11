В США от коронавируса за сутки умерли 2,1 тыс. человек

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осложнения, вызванные коронавирусом, привели к смерти 2,1 тыс. человек в США. Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на сайт Университета Джонса Хопкинса, занимающегося подсчетами исходя из данных федеральных и местных властей.

Согласно статистике университета, за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 2108 человек - это очередной антирекорд. Так, 8 апреля суточная смертность от коронавируса составляла 1973 человека, 9 апреля этот показатель снизился до 1783 человек.

При этом к вечеру 10 апреля в США были зарегистрированы 18 586 летальных исходов, в то время как 9 апреля зафиксировали 16 478 смертей. Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, в стране к вечеру 10 апреля всего насчитывалось 500 399 случаев заражения коронавирусом. В 18 693 случаях он вызвал осложнения, которые привели к смерти заболевших. Смогли побороть болезнь 28 837 человек.

По мировым данным, США находятся в лидерах по числу заболевших COVID-19, второе место занимает Испания (более 158 тыс. инфицированных), антирекордную тройку замыкает Италия (свыше 147 тыс.).

В конце 2019 года в Центральном Китае зафиксировали вспышку заболевания, вызванного новым коронавирусом. Оно распространилось на большинство стран и было признано ВОЗ пандемией.-0-