В США от последствий коронавируса умерли полмиллиона человек

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших от заболевания, вызываемого COVID-19, превысило в США отметку в 500 тыс. Такие цифры привел Университет Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС.
Согласно последним данным, в Соединенных Штатах заразились в общей сложности 28 174 133 человека. Количество летальных исходов составило 500 071. Университет проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.
Президент США Джозеф Байден вечером 22 февраля почтил в Белом доме память сограждан, умерших от заболевания.-0-