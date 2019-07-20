В США от жары умерли шесть человек

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли в США от последствий жары, температура воздуха на большей части территории - от 32 до 37,8 градуса Цельсия. Об этом сообщила 20 июля телекомпания CBS .

Жара привела к гибели четырех человек в штате Мэриленд и двух - в штатах Аризона и Арканзас.

В Нью-Йорке, где столбики термометров 20 июля поднялись выше 30 градусов тепла, объявлена "чрезвычайная ситуация. Мэр Билл де Блазио распорядился, чтобы внутри офисных зданий высотой более 30 м, термостаты были переведены на отметку 25,6 градуса для экономии электроэнергии.

В Нью-Йорке открыто около 500 центров для отдыха изнывающих от зноя людей. Бассейны общественного пользования будут работать на два часа дольше. В мегаполисе из предосторожности отменены ряд мероприятий, в том числе запланированное на 21 июля ежегодное соревнование по триатлону.

Национальная метеорологическая служба США ранее опубликовала предупреждение о волне тепла, которое касается примерно 195,7 млн жителей США. В зону опасности попали города Миннеаполис (штат Миннесота), Сент-Луис (штат Миссури), Чикаго (штат Иллинойс), Кливленд (штат Огайо), Роли (штат Северная Каролина), Бостон (штат Массачусетс), Филадельфия (штат Пенсильвания) и Вашингтон.

Как информировала 19 июля в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), волны жары накроют ряд районов Европы и Северной Америки на будущей неделе. Во Франции ожидается температура от 35 до 40 градусов, а в Далласе и Нью-Йорке - от 38 до 43 градусов-0-.