В США отменили рекомендации не выезжать за границу из-за пандемии

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный департамент США отменил введенные 19 марта из-за пандемии COVID-19 рекомендации для граждан избегать любых международных поездок, сообщается на сайте ведомства.
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в некоторых странах и ухудшением в других Госдепартамент решил вернуться к предыдущей системе рекомендаций по поездкам для конкретных стран. Подробная информация об уровне распространения инфекции в каждой конкретной стране представлена на сайте Travel.State.gov.
"Также мы предлагаем гражданам зарегистрироваться на сайте Smart Traveler, чтобы получать своевременные оповещения об изменении эпидемиологической ситуации в запланированных пунктах назначения. Мы по-прежнему рекомендуем гражданам США проявлять осторожность при поездках за границу из-за непредсказуемого характера пандемии", - говорится в сообщении.
По данным на 7 августа, США находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции: зафиксировано более 4,8 млн случаев заражения, выздоровели 2,5 млн, умерли 162 тыс. человек.-0-