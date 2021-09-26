В США пассажирский поезд сошел с рельсов: 3 человека погибли, не менее 50 пострадали

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд сошел с рельсов в округе Либерти (штат Монтана) в субботу, как минимум три человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

По словам окружного шерифа, правоохранительные органы располагают подтвержденной информацией о гибели трех человек.

"Примерно в 16.00 (1.00 мск воскресенья) поезд Empire Builder 7/27 сошел с рельсов около Джоплина. Согласно предварительной информации, в поезде находились 147 пассажиров и 13 членов поездной бригады. Amtrak сотрудничает с местными властями в транспортировке пострадавших пассажиров и эвакуации остальных", - цитирует CBS заявление железнодорожной компании Amtrak, которой принадлежит поезд. По данным газеты The New York Times, пострадали не менее 50 человек.

Поезд курсирует между Сиэтлом (штат Вашингтон) и Чикаго (Иллинойс).

На месте работают спасательные службы. Информация о причинах произошедшего пока не приводится.

Вместе с тем Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США направляет группу экспертов для расследования данного инцидента. "NTSB направляет следственную группу для расследования инцидента со сходом с рельсов поезда компании Amtrak. Команда будет базироваться в городе Грейт-Фолс в Монтане", - сказано в сообщении, опубликованном в субботу в Twitter регулятора.-0-