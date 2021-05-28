В США перенесли церемонию вручения премии "Оскар"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская киноакадемия перенесла дату проведения 94-й церемонии вручения премии "Оскар" с 27 февраля на 27 марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте премии.

"Академия кинематографических искусств и наук и ABC объявили сегодня о переносе 94-й церемонии вручения премии "Оскар" на 27 марта 2022 года. Шоу, которое будет транслироваться в прямом эфире ABC из театра Dolby в Голливуде, первоначально было запланировано на 27 февраля 2022 года", - говорится в заявлении. Отмечается, что все даты, включая ключевые, 94-й церемонии могут быть изменены.

Академия кинематографических искусств и наук - это глобальное сообщество, состоящее из более чем 10 тыс. опытных художников, режиссеров и руководителей, работающих в кино. Помимо награждения "Оскаром" за выдающиеся достижения в области кинопроизводства, академия поддерживает широкий спектр инициатив по продвижению искусства и науки о кино, включая общественное программирование, просветительскую деятельность и открытие Музея кино академии.-0-